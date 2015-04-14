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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 06:47 BJT

更新版 1-全球经济：IMF称汇率改变支撑经济成长，尤其是日本和欧洲

但IMF称，随着中国要把经济由投资驱动转型为消费带动的成长，可能仍将面临较大幅度的经济减速。

IMF还重申，其在10月时强调的风险中，有许多仍可能损及经济复苏，其中包括地缘政治紧张局势以及金融市场动荡。

“从金融角度看，如果汇率大幅波动，那么形势就比较危险，”IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)对记者表示。

IMF还强调美国将进行近九年来的首次加息可能带来的影响，此举可能促使资本流出新兴市场。

IMF称，油价下跌应给明年全球经济成长带来0.5个百分点的提振效应，但警告称，油价恢复上涨后，涨势可能快于预期，从而损及全球需求。

IMF总裁拉加德上周表示，目前的经济成长水平还未好到可以帮助数以百万计失业者的程度，并再次促使决策者加大改革力度，提振经济成长潜能。(完) (编译 戴素萍/郑茵/李爽 审校 张涛/白云)

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