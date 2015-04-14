更新版 1-美股业绩：英特尔财测符合市场预期，今年将大砍资本支出

“我认为尽管第一季度较为疲弱，但全年财测较上年持平，对于一个稳定的PC市场环境具有支持作用，”Topeka Capital Markets分析师Suji Desilva说。

英特尔表示，将把2015年资本支出从100亿美元削减至87亿美元。分析师认为这一削减行动应会改善公司的自由现金流。

英特尔股价盘后上涨2%至32.05美元。

英特尔公布截止于3月28日的第一季营收为128亿美元，较上年同期持平，略低于分析师预测的129亿美元。

该公司3月时将第一季营收预估调降约10亿美元至128亿美元，称使用其芯片产品的PC市场需求疲弱。

该公司公布第一季录得净利19.9亿美元，合每股盈余0.41美元，高于上年同期的19.3亿美元和0.38美元。分析师预估每股盈余为0.41美元。

公司首次将PC业务和亏损的移动业务业绩合并起来公布。分析师批评这种做法，称降低了透明度，特别是移动业务的透明度。英特尔最近四个季度的获利均高于预期。

在飞速成长的智能手机市场，英特尔落后于竞争对手高通 和ARM Holdings 。

英特尔获利相关图表请点选：

here

(完)