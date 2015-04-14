更新版 1-美股业绩：英特尔财测符合市场预期，今年将大砍资本支出

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
“我认为尽管第一季度较为疲弱，但全年财测较上年持平，对于一个稳定的PC市场环境具有支持作用，”Topeka Capital Markets分析师Suji Desilva说。
英特尔表示，将把2015年资本支出从100亿美元削减至87亿美元。分析师认为这一削减行动应会改善公司的自由现金流。
英特尔股价盘后上涨2%至32.05美元。
英特尔公布截止于3月28日的第一季营收为128亿美元，较上年同期持平，略低于分析师预测的129亿美元。
该公司3月时将第一季营收预估调降约10亿美元至128亿美元，称使用其芯片产品的PC市场需求疲弱。
该公司公布第一季录得净利19.9亿美元，合每股盈余0.41美元，高于上年同期的19.3亿美元和0.38美元。分析师预估每股盈余为0.41美元。
公司首次将PC业务和亏损的移动业务业绩合并起来公布。分析师批评这种做法，称降低了透明度，特别是移动业务的透明度。英特尔最近四个季度的获利均高于预期。
在飞速成长的智能手机市场，英特尔落后于竞争对手高通 和ARM Holdings 。
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(完)
(编译 张荻/郑茵 审校 于春红/张涛)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)