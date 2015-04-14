《焦点》摩根大通Q1获利高于预期，固定收益交易收入反弹

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
由于按揭利率盘旋在两年低点附近，摩根大通包括再融资在内的房屋贷款规模跳增45%，至247亿美元。
不过该行的总利差从2.2%降至2.07%，反映了低利率的影响。
摩根大通第一季净利升至59.1亿美元，合每股盈余(EPS)1.45美元，上年同期为52.7亿美元和1.28美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师对EPS的预估均值为1.4美元。
该行公布的业绩还包括4.87亿美元的税后法务费用，并指出，所遇到的那些官司麻烦有望在2016年正常化。
摩根大通营收增长3.7%至240.7亿美元，经法务成本调整后的费用减少4.02亿美元至142亿美元。不良贷款拨备金增加12.8%至9.59亿美元。(完)
(编译 白云/李爽; 审校 张涛/张若琪/李春喜)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)