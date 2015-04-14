《焦点》摩根大通Q1获利高于预期，固定收益交易收入反弹

由于按揭利率盘旋在两年低点附近，摩根大通包括再融资在内的房屋贷款规模跳增45%，至247亿美元。

不过该行的总利差从2.2%降至2.07%，反映了低利率的影响。

摩根大通第一季净利升至59.1亿美元，合每股盈余(EPS)1.45美元，上年同期为52.7亿美元和1.28美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师对EPS的预估均值为1.4美元。

该行公布的业绩还包括4.87亿美元的税后法务费用，并指出，所遇到的那些官司麻烦有望在2016年正常化。

摩根大通营收增长3.7%至240.7亿美元，经法务成本调整后的费用减少4.02亿美元至142亿美元。不良贷款拨备金增加12.8%至9.59亿美元。(完)