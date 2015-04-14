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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 07:40 BJT

《全球汇市》美国零售销售数据不佳打压美元，中国数据为下一焦点

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0648 1.0652 -0.04 -11.98 1.2097

美元/日圆 119.43 119.36 +0.06 -0.21 119.68

欧元/日圆 127.17 127.14 +0.02 -12.16 144.78

美元/瑞郎 0.9724 0.9727 -0.03 -2.18 0.9941

英镑/美元 1.4773 1.4776 -0.02 -5.14 1.5573

美元/加元 1.2482 1.2484 -0.02 +7.44 1.1618

澳元/美元 0.7618 0.7624 -0.08 -6.73 0.8168

新西兰元/美元 0.7512 0.7518 -0.08 -3.66 0.7797

澳元/日圆 90.980 91.000 -0.02 -6.93 97.750

新西兰元/日圆 89.720 89.730 -0.01 -3.85 93.310

英镑/日圆 176.43 176.37 +0.03 -5.34 186.38

澳元/新西兰元 1.0138 1.0132 +0.06 -3.16 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/李爽/张荻/张若琪 审校 白云/张涛/于春红)

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