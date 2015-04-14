《全球汇市》美国零售销售数据不佳打压美元，中国数据为下一焦点

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0648 1.0652 -0.04 -11.98 1.2097
美元/日圆 119.43 119.36 +0.06 -0.21 119.68
欧元/日圆 127.17 127.14 +0.02 -12.16 144.78
美元/瑞郎 0.9724 0.9727 -0.03 -2.18 0.9941
英镑/美元 1.4773 1.4776 -0.02 -5.14 1.5573
美元/加元 1.2482 1.2484 -0.02 +7.44 1.1618
澳元/美元 0.7618 0.7624 -0.08 -6.73 0.8168
新西兰元/美元 0.7512 0.7518 -0.08 -3.66 0.7797
澳元/日圆 90.980 91.000 -0.02 -6.93 97.750
新西兰元/日圆 89.720 89.730 -0.01 -3.85 93.310
英镑/日圆 176.43 176.37 +0.03 -5.34 186.38
澳元/新西兰元 1.0138 1.0132 +0.06 -3.16 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/李爽/张荻/张若琪 审校 白云/张涛/于春红)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放