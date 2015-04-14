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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 07:54 BJT

澳洲评级：AAA主权评级受到政府低债务和经济灵活性的支持--穆迪

路透4月14日 - 评级公司穆迪周三表示：

* 澳洲AAA主权评级受到政府低债务和经济灵活性的支持--穆迪

* 穆迪称澳洲实现预算盈余仍有困难

* 穆迪称与其他评级相同的国家相比，澳洲经济增长更快，即便该国商品出口价格下跌

* 穆迪称未来两年中国经济将令澳洲资源相关投资和矿业出口下降，液化天然气出口将增加。(完)

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