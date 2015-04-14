澳洲评级：AAA主权评级受到政府低债务和经济灵活性的支持--穆迪

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透4月14日 - 评级公司穆迪周三表示：
* 澳洲AAA主权评级受到政府低债务和经济灵活性的支持--穆迪
* 穆迪称澳洲实现预算盈余仍有困难
* 穆迪称与其他评级相同的国家相比，澳洲经济增长更快，即便该国商品出口价格下跌
* 穆迪称未来两年中国经济将令澳洲资源相关投资和矿业出口下降，液化天然气出口将增加。(完)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)