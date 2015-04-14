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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 07:44 BJT

更正-金砖国家：4月14日股汇市收盘纵览

(更正标题和内文首段的日期)

路透4月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.45%或4.69点，报1,036.77点。

中国股市：沪综指连三日收升创逾七年新高，二线蓝筹及一带一路题材领涨

中国汇市：人民币收升，金融数据未兴波澜后市方向仍不明朗

香港股市：下跌1.6%结束八连涨，腾讯控股大跌

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 小跌0.48%报53,981.92点，受牛肉厂商JBS 股价下挫5%拖累。

　　巴西汇市：雷亚尔收复上一交易日跌幅，反弹逾1.4%；兑美元收报3.0623/30，周一收报3.1230/45。

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南非股市：结束五日连涨，受电子商务公司Naspers 股价挫跌拖累，之前持有Naspers股份的中国腾讯掌门人减持腾讯股份。指标Top-40绩优股指数 跌0.57%报47,039.79点；大盘综合指数 跌0.52%报53,311.46点。

南非汇市：兰特兑美元大涨逾1%，因美国零售销售数据不及预期

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印度股市：周二适逢公共假日休市。

印度汇市：周二适逢公共假日休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.08%，报1,015.510点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.57%，报551.73点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨2.18%至50.897卢布；卢布兑欧元 涨1.6%至54.170卢布。(完) (整理 王颖；审校 白云)

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