《独家新闻》美国福特汽车计划向墨西哥投资25亿美元--消息人士

路透4月14日 - 业内消息人士透露，福特汽车 周五将宣布向墨西哥投资约25亿美元。这是外商对墨西哥汽车业的最新一笔数十亿美元规模的投资。

消息人士周二表示，福特汽车将投资13亿美元，扩建墨西哥北部奇瓦瓦州的车厂，计划在该厂新建两条柴油发动机生产线；另将投资12亿美元，在中部瓜纳华托新建一个变速器厂。

福特将于周五在墨西哥城宣布上述投资计划，以庆祝福特建立墨西哥业务90周年。墨西哥总统培尼亚将出席庆祝仪式。

一名墨西哥官员称，对奇瓦瓦的投资或将创造大约4,000个就业岗位。

一名驻底特律的福特汽车发言人未予置评。

根据官方行业数据，福特是墨西哥第四大汽车出口商，今年第一季度向海外卖出108,417辆汽车，其中大部分销往美国。

福特上一次宣布对墨国的大型投资计划是在2008年，当时投资30亿美元，用于改造中部地区的Cuautitlan车厂，生产其畅销的Fiesta车型。

该公司还在北部索诺拉省有一家车厂，生产Fusion超小型汽车以及高端的林肯MKZ。