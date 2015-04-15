路透调查：美国上周原油库存料续创纪录高位，汽油库存可能下降

路透4月14日 - 周二公布的路透调查结果显示，上周美国商业原油库存可能连续第14周创纪录高点，但汽油库存可能下降。

九位分析师参与的这次调查结果显示，上周美国原油库存料增加410万桶。这项调查在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存报告发布前进行。

EIA上周公布的数据显示，4月3日止当周美国原油库存增加1,095万桶，至4.824亿桶，创14年来最大增幅，因进口跃增；同时汽油库存意外增加81.7万桶。

路透调查显示，上周炼厂产能利用率料较前一周的90.1%上升0.6个百分点。

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料增加90万桶；汽油库存 可能减少20万桶。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加260万桶， 汽油库存减少410万桶，馏分油库存减少56.6万桶。

EIA将于周三1430GMT公布库存数据。

本项路透调查中各项数据的预估均值剔除了最高和最低预估值，若最高值或最低值多于一个，则仅剔除一个。(完)

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