《全球主要国家债券发行预告》--4月15日-4月22日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/15 德国 40亿欧元 标售10年期联邦债券 4/15 日本 标售12个月期贴现国库券 4/16 日本 标售三个月期贴现国库券 4/16 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数关联债券 4/16 日本 标售20年期公债 4/16 西班牙 公债标售 4/20 1350 法国 标售国库券(BTF) 4/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/21 日本 加强流动性标售 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 白云)