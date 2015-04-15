美国经济：明尼亚波利斯联储总裁认为，美国存在通胀放缓风险

路透明尼苏达州威诺纳4月14日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，美国出现物价直线下跌的风险较低，但薪资增长缓慢可能拉低通胀，令物价涨幅放缓。

柯薛拉柯塔称，通胀放缓威胁有些令人担心，因为这意味着通胀远离而不是升向美联储2%的目标。

柯薛拉柯塔重申其观点，即未来三年通胀将升至2%，但表示，相比这种预期面临的上行风险，他更担心下行风险。(完) (编译 李爽 审校 李春喜)