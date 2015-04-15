韩国经济：出口料暂时继续下滑，因低油价带来负面影响--产业通商资源部

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透首尔4月15日 - 韩国产业通商资源部周三表示，韩国出口料暂时继续下滑，因全球低油价带来负面影响。
“我们预期出口将迟滞，因油价持续低迷将导致石油相关产品的出口大幅下滑；同时其他出口的表现也将没有好到足以弥补这方面的损失，”产业通商资源部在声明稿中表示。
声明稿并称，低油价的正面效应将在之后才会影响到当地经济，因预期中的全球需求增长的出现会滞后。
产业通商资源部表示，受到大宗商品价格下滑所累，进口将以“可观的速度”滑落。但该部未给出有关进出口何时会下滑的时间框架。
该部预期2015年总贸易额将超过1万亿(兆)美元，但不及去年的1.1万亿。
今年迄今韩国出口已下滑，3月出口降幅为两年来最大，主因全球需求疲弱及竞争加剧。
韩国央行3月时将利率降至纪录低位1.75%，本月稍早亦下修经济成长预估，今年料将增长3.1%，而非之前预估的3.4%。(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。