韩国经济：出口料暂时继续下滑，因低油价带来负面影响--产业通商资源部

路透首尔4月15日 - 韩国产业通商资源部周三表示，韩国出口料暂时继续下滑，因全球低油价带来负面影响。

“我们预期出口将迟滞，因油价持续低迷将导致石油相关产品的出口大幅下滑；同时其他出口的表现也将没有好到足以弥补这方面的损失，”产业通商资源部在声明稿中表示。

声明稿并称，低油价的正面效应将在之后才会影响到当地经济，因预期中的全球需求增长的出现会滞后。

产业通商资源部表示，受到大宗商品价格下滑所累，进口将以“可观的速度”滑落。但该部未给出有关进出口何时会下滑的时间框架。

该部预期2015年总贸易额将超过1万亿(兆)美元，但不及去年的1.1万亿。

今年迄今韩国出口已下滑，3月出口降幅为两年来最大，主因全球需求疲弱及竞争加剧。