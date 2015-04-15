《中国重要政经日程》--4月15日

==========================今日重要政经日程==========================

4/15（周三）

--上午10时国务院新闻办举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人盛来运介绍2015年一季度国民经济运行情况，并答记者问。

*--中国国际经济交流中心第70期“经济每月谈”定于下午14：00-17:30召开。主题为：一季度宏观经济形势分析。

--国务院台湾事务办公室定于上午10:00举办例行新闻发布会。

==========================近期重要政经日程==========================

*4/16（周四）

--国务院新闻办上午10时举行新闻发布会，请国家知识产权局局长申长雨、国家工商行政管理总局副局长刘俊臣、国家版权局副局长阎晓宏介绍2014年中国知识产权发展状况，并答记者问。

--国家发展改革委定于上午9:30召开新闻发布会，主题是：解读《长江中游城市群发展规划》，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。

4/26（周日）

--商务部中国对外经济贸易统计学会和中国对外贸易500强企业俱乐部主办的第13届中国进出口企业年会将于2015年4月26日至27日在北京举办。

4/28（周二）

--新理财杂志社主办的“第八届中国CFO年会暨2014中国CFO年度人物颁奖典礼”将于2015年4月28日在北京举行。

5/12（周二）

--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。

5/13（周三）

--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程