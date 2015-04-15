《中国重要政经日程》--4月15日

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
==========================今日重要政经日程==========================
4/15（周三）
--上午10时国务院新闻办举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人盛来运介绍2015年一季度国民经济运行情况，并答记者问。
*--中国国际经济交流中心第70期“经济每月谈”定于下午14：00-17:30召开。主题为：一季度宏观经济形势分析。
--国务院台湾事务办公室定于上午10:00举办例行新闻发布会。
==========================近期重要政经日程==========================
*4/16（周四）
--国务院新闻办上午10时举行新闻发布会，请国家知识产权局局长申长雨、国家工商行政管理总局副局长刘俊臣、国家版权局副局长阎晓宏介绍2014年中国知识产权发展状况，并答记者问。
--国家发展改革委定于上午9:30召开新闻发布会，主题是：解读《长江中游城市群发展规划》，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。
4/26（周日）
--商务部中国对外经济贸易统计学会和中国对外贸易500强企业俱乐部主办的第13届中国进出口企业年会将于2015年4月26日至27日在北京举办。
4/28（周二）
--新理财杂志社主办的“第八届中国CFO年会暨2014中国CFO年度人物颁奖典礼”将于2015年4月28日在北京举行。
5/12（周二）
--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。
5/13（周三）
--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙)
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