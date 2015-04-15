《香港报摘》--信报4月15日

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
* 头版头条：
--恒生指数 “八连升”后终见获利回吐，但热钱持续水浸股市，不论大行或是一众分析员仍不敢轻言资金“散水”，更遑论预测大市见顶。
* 其他：
--华润创业 停牌至今接近一星期，市传华创计划将旗下华润堂等医药零售资产出售予母公司华创集团旗下华润医药，以为零售业务“止血”。
--内地消费市道疲弱，味千 公布首季内地同店销售下跌6%，香港同店销售则增长2%。
--都市丽人 遭控股股东大同投资以每股6.43港元配售6,672.8万股股份，套现4.29亿港元，周二股价挫7.5%。（完）
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路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。