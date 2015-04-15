《香港报摘》--信报4月15日

* 头版头条：

--恒生指数 “八连升”后终见获利回吐，但热钱持续水浸股市，不论大行或是一众分析员仍不敢轻言资金“散水”，更遑论预测大市见顶。

* 其他：

--华润创业 停牌至今接近一星期，市传华创计划将旗下华润堂等医药零售资产出售予母公司华创集团旗下华润医药，以为零售业务“止血”。

--内地消费市道疲弱，味千 公布首季内地同店销售下跌6%，香港同店销售则增长2%。

--都市丽人 遭控股股东大同投资以每股6.43港元配售6,672.8万股股份，套现4.29亿港元，周二股价挫7.5%。（完）

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