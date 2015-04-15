《汇市简讯》美元兑日圆小升，受惠于薪酬结算日东京定盘需求

0022GMT * 美元兑日圆在亚洲盘初上涨，因薪酬结算日(Gotobi)东京定盘需求 * 进口商和一些投资者趁美元兑日圆在低档时出手 * 美元兑日圆从119.34小升至119.58，隔夜低位为119.07 * 120.00前仍有卖单形成的阻力位，一目均衡云区顶部在119.90 * 交叉盘稍微带来拖累，除了英镑兑日圆持稳外，其他大都疲弱。( 完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)