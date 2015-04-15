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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 08:35 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆小升，受惠于薪酬结算日东京定盘需求

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    * 美元兑日圆在亚洲盘初上涨，因薪酬结算日(Gotobi)东京定盘需求
    * 进口商和一些投资者趁美元兑日圆在低档时出手
    * 美元兑日圆从119.34小升至119.58，隔夜低位为119.07
    * 120.00前仍有卖单形成的阻力位，一目均衡云区顶部在119.90
    * 交叉盘稍微带来拖累，除了英镑兑日圆持稳外，其他大都疲弱。(
完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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