中国财政：鼓励地方政府债预警的高风险区，采PPP模式化解存量债务--财政部

国际油市：油价处于一个月高位，因预期减产协议将延长
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
路透北京4月15日 - 中国财政部发布政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引的通知，鼓励列入地方政府性债务风险预警名单的高风险地区，采取政府和社会资本合作（PPP）模式化解地方融资平台公司存量债务。
此举旨在有序推进政府和社会资本合作项目实施，保障政府切实履行合同义务，同时审慎控制新建PPP项目规模，防止因项目实施加剧财政收支矛盾，有效防范和控制财政风险。
通知指出，每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。省级财政部门可根据本地实际情况，因地制宜确定具体比例，并报财政部备案，同时对外公布。
在进行财政支出能力评估时，未来年度一般公共预算支出数额可参照前五年相关数额的平均值及平均增长率计算，并根据实际情况进行适当调整。 通知要求 “通过论证”且经同级人民政府审核同意实施的PPP项目，各级财政部门应当将其列入PPP项目目录，并在编制中期财政规划时，将项目财政支出责任纳入预算统筹安排。（完）
欲浏览通知全文，请点选中国财政部官网(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
* 对特朗普的指控是投资者的主要关注点 * 联储布拉德警告不要激进升息 * 财政部下周标售880亿美元公债 路透纽约5月19日 - 美国公债收益率周五下跌，因投资者担心针对总 统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。 华盛顿邮报周五报道称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进 行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员。 特朗普周四否认要求前美国联邦调查局(FBI)局长科米放弃针对前美 国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。 “对特朗普最大的担心就是特朗普计划的脱轨，”道明证券利率策略 师Gennadiy Goldberg称。 “不仅仅是经济数据强劲促使市场更加乐观，部分原因还有特朗普将 支撑经济增长的预期，”Goldberg称，“特朗普计划的脱轨会起到相反的 作用。” 白宫官员周五称，特朗普政府将在下周二发布的首个预算案中包括在 未来10年向基础设施建设投资2,000亿美元。 指标10年期公债收益率 持平于2
美国联邦调查局(FBI)局长科米 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选