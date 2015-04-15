《交易视点》台债中短券殖利率偏低，下档空间有限--元大宝来证

路透台北4月15日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公布3月零售销售数增长0.9%及生产者物价指数上升0.2%，但数据结果不如预期，殖利率应声下滑，巩固了美联储将于今年6月之后才会进行升息的心理，而希腊与欧盟的债务协商僵局也替相对收益率较高的美国公债带来买盘。终场指标10年期公债美国指标 收在1.9002%，与前一交易日殖利率下滑3.88基点。

在零售数据公布后，市场主要关注在周五将公布的消费者物价指数，通膨增长为美联储决定未来升息时点的一重要考量，但油价及强势美元影响之下，通膨短时间似乎很难看到明显提升，在六月美联储理事会前，可望从经济数据及新债标售结果反应市场气氛，指引美债未来殖利率走势，而台债殖利率在长券标售利多已反应完毕，20年券买盘在2.14%附近很难在进一步下探，但目前资金充沛，在有养券需求之下，中短券在短线上以区间为主，唯需注意目前殖利率皆偏低，下档空间有限，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95%-1.05%，10年券104/5期 成交利率区间在1.50%-1.60%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)