更新版 2-企业并购：诺基亚洽购阿尔卡特，获得法国政府支持

**诺基亚投资者“恐惧”**

虽然法国对此事比较放心，但一些诺基亚股东却很担心。

“我对这个事情感觉有些恐惧。我们让这些上市公司去和法国总统谈，”Danske Capital的Juha Varis表示。

“这个行业没有太大的成长潜力，所以毫无疑问，合并后的公司必须削减成本...应该允许这些公司想怎么做就怎么做，任何国家都不要加以限制。”

据Bernstein Research，在无线通讯市场，两家公司合并后将占有35%的市场份额，爱立信(易利信,Ericsson) 份额是40%，华为是20%。

Clairinvest的基金经理Ion-Marc Valahu怀疑这桩交易的意义。

“他们可能说可以削减一些成本，但只是把一家较弱企业与另一家较弱企业合在一起，并不一定就能成为较强的企业。”

合并后企业的营收将在260亿欧元左右，去年爱立信是244亿欧元，华为是374.4亿欧元。华为也销售手机，所以不是完全可比。

分析师认为，不太可能有人出来争购阿尔卡特-朗讯，因为爱立信会遇到反垄断问题，而华为则可能在法国与美国遇到强大的政治阻力。(完)