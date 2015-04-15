海通期货：中国期指持仓继续下滑，多空分歧增加

周二沪深300现货指数两次冲高回落，收出十字星，股指期货走势继续弱于现货。截至收盘，沪深300现货报收于4,438.18点，上涨0.39%，主力合约IF1504收盘报收4,416.6点，下跌0.04%，全天基差均值为-7.48点，期指四合约持仓合计大幅减少10,560手至21.55手，较前几日继续下滑，主力合约成交量为140万手。

周一，前20席位在IF1504、IF1505、IF1506与IF1509合约上共持买单15,7458手、持卖单168,236手。主力净空持仓量10,778手，小幅高于前一交易日。进一步来看，在IF1504上，多方大幅减持11,874手，小幅高于空头873手。其中海通期货、广发期货、中信期货席位分别大幅减持多单2,346手、1,826手、1,521手。中信期货，广发期货、银河期货席位减持买单3,106手、2,045手、1,229手。在远月的IF1506与IF1509上，IF1506前20多空双方分别增持买单980手、增持卖单275手，而IF1509前20多空双方合计分别增持买单568手、减持买单521手力度均超过前期。(完)