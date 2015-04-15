美国经济：低通胀是失业率过高的标志--明尼亚波利斯联储总裁

中国外汇：提升贸易投资便利化服务一带一路，“打开的窗户”不会关上--外管局
路透北京5月5日 - 中国国家外管局副局长潘功胜近日称，中国外汇管理将保持稳中求进，坚持市场运作，“打开的窗户”不会再关上，继续提升贸易投资便利化水平，进一步开放和便利境内资本市场、债券市场和外汇市场，优化外汇储备资金运用，加强对外沟通合作，继续服务“一带一路”建设。
路透明尼苏达州威诺娜4月14日 - 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周二表示，通胀率过低说明经济资源未得到充分利用，缺乏薪资上涨压力表明美国经济离充分就业仍有一段距离。
柯薛拉柯塔在威诺娜州立大学表示，就业/人口比率可以在不引发通胀的情况下“提高许多”。该指标在金融危机发生后曾出现大幅下降。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透北京5月5日 - 中国国家外管局副局长潘功胜近日称，中国外汇管理将保持稳中求进，坚持市场运作，“打开的窗户”不会再关上，继续提升贸易投资便利化水平，进一步开放和便利境内资本市场、债券市场和外汇市场，优化外汇储备资金运用，加强对外沟通合作，继续服务“一带一路”建设。
0649GMT： * 英镑兑美元卖盘在1.2950附近(1.2948为周三高位) * 在期权障碍1.30前料有更多卖盘，1.2965为近期创下的七个月高位 * 美国非农就业报告将于1230GMT公布，预计非农就业岗位增加18.5万个，失业率为4.6%，薪资增幅为0.3% * 如果美国非农就业报告逊于预期，可能将带动英镑兑美元涨向1.30 * 英国首相特雷莎梅所在的保守党在地方选举中获得一些胜利 (完) (编译 于春红; 审校 高琦)
矿商必和必拓跌2.7%，金矿业者Newcrest Mining和St. Barbara分别下跌3.2%和1.2%，受铁矿石、铜及金价下滑打压。