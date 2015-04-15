美国经济：低通胀是失业率过高的标志--明尼亚波利斯联储总裁

《汇市简讯》英镑兑美元卖盘在1.2950附近，美非农就业报告受关注

0649GMT： * 英镑兑美元卖盘在1.2950附近(1.2948为周三高位) * 在期权障碍1.30前料有更多卖盘，1.2965为近期创下的七个月高位 * 美国非农就业报告将于1230GMT公布，预计非农就业岗位增加18.5万个，失业率为4.6%，薪资增幅为0.3% * 如果美国非农就业报告逊于预期，可能将带动英镑兑美元涨向1.30 * 英国首相特雷莎梅所在的保守党在地方选举中获得一些胜利 (完) (编译 于春红; 审校 高琦)