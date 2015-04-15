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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 09:14 BJT

美国经济：低通胀是失业率过高的标志--明尼亚波利斯联储总裁

路透明尼苏达州威诺娜4月14日 - 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周二表示，通胀率过低说明经济资源未得到充分利用，缺乏薪资上涨压力表明美国经济离充分就业仍有一段距离。

柯薛拉柯塔在威诺娜州立大学表示，就业/人口比率可以在不引发通胀的情况下“提高许多”。该指标在金融危机发生后曾出现大幅下降。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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