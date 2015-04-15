中国新债：山东等六省市组建今年承销团，首批地方债累计2,095亿元

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海4月15日 - 中国山东和贵州两省日前发布通知，组建今年地方政府债券承销团，二者首批债券发行规模分别为337亿元人民币和535亿元。至此，已有六省市组建承销团，首批债券规模累计达2,095亿元。
以下为已公布的各省区市今年首批地方债的发行计划(单位：亿元)：
省区市 首批总发行规模 其中一般债中期限发行量 专项债券
三年 五年 七年 10年
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江苏 648 129.6 194.4 194.4 129.6 --
安徽 258 52 77 77 52 --
新疆 109 21.8 32.7 32.7 21.8 --
天津 208 22 62 62 62 --
贵州 535 86 130 130 86 103
山东 337 33.7 101.1 101.1 101.1 --
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合计 2,095 345.1 597.2 597.2 452.5 103
据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。
而尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部3月已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。
2014年财政部核准了4,000亿元地方债发行规模，其中上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，占比不足三成。而今年地方政府债发行将全部采用自发自还模式。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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