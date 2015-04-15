欧洲政经：欧盟执委会2019年之前不会为英国展开条约修订的谈判--报载

路透4月15日 - 据泰晤士报援引知情人士的消息报导，欧盟执委会(European Commission)不可能为了让英国留在欧盟，于2019年年底前展开修订条约的正式谈判。

报导称，如果英国首相卡梅伦在5月7日选举中获得连任，而他所谓的“从布鲁塞尔收回权力”的条约修订承诺并未兑现，他就必须在2017年举行有关英国是否退出欧盟的公投。

该报称，英国政府官员认为，2019年年底之前欧元区相关提议不会有任何进展，并预计修订条约程序可能会持续到2025年。

“法国认为修订条约是‘不必要的’，让英国留在欧盟的代价太高，”泰晤士报援引知情人士的话报导。