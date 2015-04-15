欧洲政经：欧盟执委会2019年之前不会为英国展开条约修订的谈判--报载

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透4月15日 - 据泰晤士报援引知情人士的消息报导，欧盟执委会(European Commission)不可能为了让英国留在欧盟，于2019年年底前展开修订条约的正式谈判。
报导称，如果英国首相卡梅伦在5月7日选举中获得连任，而他所谓的“从布鲁塞尔收回权力”的条约修订承诺并未兑现，他就必须在2017年举行有关英国是否退出欧盟的公投。
该报称，英国政府官员认为，2019年年底之前欧元区相关提议不会有任何进展，并预计修订条约程序可能会持续到2025年。
“法国认为修订条约是‘不必要的’，让英国留在欧盟的代价太高，”泰晤士报援引知情人士的话报导。
由于正常工作时间已过，未能联系到欧盟执委会代表置评。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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