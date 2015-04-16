专栏节选 :中国资金潮将流向何方--今周刊「谷月涵看台湾」

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月16日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 像中国这么一个庞大、不透明且中央集权的国家，始终是全球不稳定的来源。一九九四年，中国放手让人民币贬值，三年后，亚洲各国面对中国出口竞争力，进而引爆亚洲金融风暴；过去十五年来，中国劳动力扩散至全球制造链，扰乱了全球劳动市场，都是明证。
中国出口扩张，累积了庞大的金融准备，有了沪港通，让这股资金蠢蠢欲动。香港恒生指数在过去一个月大涨一五％，已预告了未来可能的变局。
去年中国开放沪港通，要让香港和外国投资人可以投资中国Ａ股，也让中国投资人可以投资香港挂牌股票。当时市场多从Ａ股市场开放的角度看待，极少人会将此视为中国打通资本外流管道；如今看来，后者或许才是重点。
中国多年累积的财富，多投资在不动产，和工厂这类具生产力的资产，或股票、债券这类金融资产相比，不动产开发有两大特点：
首先，不动产供给几乎没有限制，尤其是像中国这种大陆型经济体；而建筑物不仅可以横着盖，也可以往上盖，即使土地短缺，天空却不虞匮乏。
其次，不动产投资的经济价值多以数十年来衡量，而非以季为单位，因此很容易在短期间内高估不动产的价值，而这个高估的数字又往往会持续好多年。供给缺乏管制以及价格扩张没有上限，让大量的超额资本隐藏在中国境内不动产市场。
然而，随着中国政府打贪，已让不动产开发和其他经济活动停止运作；大型计画都需要政府的支持与合作，但现在没有官员敢做任何决定，以免动辄被叩上贪污的帽子。
此外，全球最大的金融市场——政府债券，由于各国政府预算赤字改善，与美欧日量化宽松环境，未来两年政府公债总供给预估减少二千亿美元，此为史上首见；在供不应求下，甚至会出现负利率环境。而中国高达四兆美元的外汇存底，在苦无出路下，恐会进一步累积。
过去一年，中国Ａ股市值已经倍增，部分是因为沪港通引发的预期。中国证券法规让新旧上市公司都很难发行新股，在打贪效应下，新股发行的难度大增。整体而言，中国投资人能挥洒的空间愈来愈小。
不动产、债券、股票等投资管道受限，以致中国境内金融压力日益膨胀，数以兆计的资金无处可去。沪港通让饱受压抑的资金有了宣泄管道，而过去一个月港股的飙涨，可能只是即将引爆的压力锅旁冒出的水蒸气。这股中国资金外流潮，接下来会流向何处，是我们要好好思考的大问题。 (完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。