中港个股：海通证券发行6.7亿美元五年期担保债券，息率3.5%

路透香港4月15日 - 中国大型券商海通证券 周三称，落实发行本金总额为6.7亿美元五年期担保债券，息率3.5%。

海通证券在联交所一份声明中称，债券所得款项主要拟用于增资香港子公司海通国际 以及集团之其他一般企业用途。

债券发行人为海通证券全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited，发售价为本金额的99.891%，于2020年4月21日到期时按其本金额的100%支付，每半年支付一次利息，于联交所上市。

预期债券将获标准普尔给予BBB评级。

海通国际证券、渣打银行及葡萄牙圣灵投资银行任债券发行的联席全球协调人，经办人为海通国际证券、渣打银行及招银国际。

海通国际3月中公布拟进行1:1的供股计划，筹资77.96-90.47亿港元，其中六成款项用以支持及发展其经纪及孖展融资业务。间接持有海通国际约64.95%股份的海通证券承诺参与供股。

海通国际H股周二收报24.9港元，A股报27.8元人民币。（完）

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