专栏节选：沪港通北水南下，港股资金行情喷发--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月16日出版的当期「老谢开讲」专栏) 四月八日，正当「沪港通」（沪港股票互联互通机制）宣布即将届满一周年前夕，在七日午后两点，一○五亿人民币的每日港股通净额已被抢光，港股出现跳高开出的大涨走势，一开盘即跳空大涨四三二．六点，此后步步走高。

下午盘港股更进一步大涨，而且巨量拉升，终场恒生指数大涨九六一．二二点，收在二六二三六．八六点的最高位置，令人惊叹的是，港股爆出二五○○．三一亿港币的成交量，这是港股罕见的天量，换算新台币约一兆○一七六亿元。

而就在港股大涨这一天，台股同一天成交量只有九一九．八五亿元；也就是说，港股的成交量是台股的十一倍。如果也把国企股算上去，四月八日国企股成交五八一．二八亿港币，也有二三二四亿元新台币，港股这一天的大涨让香港股民大感吃惊，大家在收盘后，逐渐感受到港股「大时代」即将再现。

港股在九一一恐怖攻击之后，开启了大多头的新时代，众多游资涌向香港，造成恒生指数年年都大涨，从SARS（严重急性呼吸道症候群）之后的最低点八三三一．八七点，大涨到三一九五八．四一点，这是香港股市大多头的时代。伴随港股大涨的是红筹股与国企股，国企指数从○二年的一七四五．九点大涨到二○六○九．一点，之后港股随着陆股走低陷入调整。

**A股先发，H股强势补涨**

沪港通实施后，原本大家以为拥有税负优惠的港股可能一飞冲天，没想到率先受惠的却是上海股市，上证指数从去年七月最低的一八四九．六五点，到去年底拉出了五二．八六％的惊人涨幅，深圳股市去年也大涨三○．九三％。

今年深沪股市更是拉出惊人涨幅，今年以来，上证又大幅上扬二四．九％，而有深港通（深圳证交所A股及港股）题材发酵的深圳A股，今年更是一口气写下二二八一点新天价，今年以来涨幅高达五四％。

更惊人的是，创业板及中小企业板今年都创下比深沪股市更大的涨幅，创业板本益比平均已达九十倍以上，中小板本益比也高达六十倍以上，沉寂六年的中国股市就像火山爆发一般。

更可怕的是成交量，上海股市在去年十二月创下十一．五○兆人民币的超级天量，今年三月再出现十一．二九兆人民币，而去年十二月深沪两市合计成交十八．○三兆人民币，今年三月深圳股市成交量爆出九．四九兆人民币天量，两市合计约二十．七八兆人民币，量能再度写下历史纪录。

深圳股市自谷底惊爆一九七％的大涨幅，上证也拉出一一八．四三％的大涨幅，当上海A股指数涨到四○○○点以上的时候，多数中国A股估值已偏高，过去在香港的H股偏多数高于在中国挂牌的A股，但A股大涨后，H股对A股的折价正不断拉大。

像浙江世宝H股约十五港币，A股却涨到三十九人民币，H股折价超过六○％；山东墨龙H股不到六港币，但A股却涨到十四．七九人民币，H股折价也超过六成；折价五成的H股包括东北电气、洛阳玻璃、第一拖拉机、洛阳钼业、仪征化纤、兖州煤业、天津创业环保等。

过去H股比A股高的，现在情势倒转，最具代表性的是中国石油，过去在香港挂牌的中国石油股价都高于A股，如今A股中国石油涨到十三．二六人民币，H股的中国石油却只有九港币，H股与A股的价差拉大，给了港股补涨的机会。

**中港金融市场加速开放**

于是北水涌港，当港股通的额度首度被抢光之际，港股开始出现巨量长红的大涨势，四月八日恒生指数大涨九六一．二二点，成交值是二五○○．三一亿港币，国企股也大涨七三三．四七点，成交值高达五八一．二八亿港币，当天最具代表性的个股是港交所大涨二十四港币，涨幅达一二．二四％，创下二二○港币的新高价，港交所的大涨代表了港股的好兆头。

港交所行政总裁李小加就表示，成交额攀升是好兆头，意味了港股正朝正确方向迈进，中港两地金融市场正加速开放，精采好戏才正要开始。 港交所主席周松岗也说：「深港通正在酝酿中，我们期待在上半年见到政策宣布，下半年就可以推出。过去五个月，沪港通营运顺畅，提供机会，空间（额度）就会向上调整。」这一席话，代表对深港通的热切期待。

去年沪港通宣布造成沪股大涨，上海股市从○七年最高的六一二三点跌下来，打底有六年之久，藉着沪港通带动资金大潮，上海股市不到一年光景，居然大涨一倍多。

今年深港通备受期待，虽然政策尚未明朗，但深圳股市，包括创业板、中小企业板，今年涨幅都十分惊人，加上深圳B股已使用港币交易，使得这一波从上海股市大涨，牵动深圳股市大涨。这两市创下惊人涨幅之后，A股偏贵，加上中国证监会允许中国内地基金来港投资，不必再申请QDII（合格境内机构投资者），这是港股大涨很重要的催化剂，于是四月八日成了港股非常重大的转折点。

这一天惊爆二五○○亿港币的巨额成交量，最具代表性的集中在科技股，例如以金山软件为首的软件股。金山软件八日大涨二四．二％，其他的中国软件单日大涨四○％，金蝶软件涨一七％，中国擎天软件涨一八．二％。另一大涨焦点在电信股，像中兴通讯大涨二一．八五％，TCL涨一三．八一％，酷派涨一六．二％。

其他大涨的还有联想、比亚迪电子、舜宇光学、瑞声科技；H股折价较大的，如浙江世宝大涨二三．五六％，洛阳钼业、天津创业环保、第一拖拉机、洛阳玻璃、东北电气都拉出二○％以上的涨幅，还有受到电子商务压缩，股价惨遭腰斩的高鑫控股，也拉出二一．三二％的大涨幅。

四月八日港股启动大行情，次日再度出现惊天巨量大涨，恒生指数盘中一度大涨一六八五．八一点，最高冲到二七九二二．六七点，成交量更爆出惊人的二九一五．二八亿港币；而国企股盘中一度大涨九八三．九点，成交量也爆出七一三．九四亿港币，四月十日港股又见二二一一．四五亿港币巨量，恒指再涨三二八点。

港股连续三天大量，使得当周成交量写下七六二七．○四亿港币的历史天量，全周恒生指数大涨一九九六．七五点，国企股也出现一七八一．○四亿港币的大成交量，全周大涨一三二四．四一点。

**软件、电信，领头大涨**

其实港股在四月二日的当周已经有了动意，那一周交易量达五二四七亿港币，这比起平常一周三、四千亿港币成交量，已有显着加温的现象，而且那一周有两个交易日成交量超过一四○○亿港币，这是港股发展的新里程碑，且恒生指数创下七年新高价。

这大涨的一周，股价表现最抢眼的，包括港交所全周大涨五十三港币，创下二五○港币新高价，金山软件全周大涨六．九港币，涨幅达二九％，中国软件涨了四四％，比亚迪电子创了十三．○八港币的上市以来新天价。

值得一提的是，香港股王腾讯单周大涨十二港币，盘中最高价一七○．四港币，收盘是一六一．五港币，市值是一．五一六五兆港币，约一九五六亿美元；若以最高价计，市值达二○六○亿美元，与在美国上市的阿里巴巴已在伯仲之间。

目前阿里巴巴仍陷入淘宝出售假货的风暴，面临投资人求偿的难题，但是马化腾的腾讯稳稳向前行，去年全年营收七八九．三二亿人民币，净利达二三八．一亿人民币，EPS（每股税后纯益）二．五八人民币，获利可圈可点，假如港股的资金行情持续下去，腾讯有机会超越阿里巴巴成为中国第一大市值企业。

港股四月八日大涨创多项纪录，包括当天涨幅逾一○％的个股有二八七档之多，港股通额度首日用尽，而且香港连三日成交量都超过○七年，最高涨到三一九五七点的二○九八亿港币天量纪录。若以量先价而行的角度看，成交量攀升，这是港股要缔造纪录好的开始，港股市值逼近三十兆港币，也是新的里程碑。

市场成交量是很重要的指标，港股去年六月成交量只有一．○二兆港币，去年十月只有一．三九兆港币，十二月及今年元月都超过二兆港币，四月才刚过三分之一，港股成交量已累积九九七七亿港币。后续若量能可维持在高档，单月成交挑战三兆港币并非不可能。

这一波中港股市频频引爆大资金行情，深沪股市这一周表现都很火爆，上证单周大涨一七○．三八点，单周成交三．○七兆人民币，而深圳股市单周大涨六十八．七一二点，成交二．五三兆人民币，两市合计五．六兆人民币，折算新台币约二十八．四九兆元。

台股去年一年成交二十二兆新台币，这意味了深沪股市交易一周，超过台股一年成交量。而香港股市一周成交七六二七亿港币，约三．○七四兆新台币，大约是台股一个半月的成交量，对照台股当周成交三八一○亿新台币，台股真的有边缘化的危机感与压力。

这种资金大潮不断蔓延的现象，除了港股引爆四月八日大攻势之外，中国深沪股市的B股，也在四月十日这一天出现惊天大行情，上海B股指数大涨二十八．八二点，涨幅高达九．○六％，当天上海B股绝大多数个股都拉到涨停。深圳B股在四月十日也大涨八○．一三点，涨幅也有六．七二％，也就是说，深圳B股有超过三分之二的个股都是拉到涨停。

**中国拚当老二，吸金力更强**

回头寻找这一轮中港股市大涨的路径，从中国A股到香港H股，再到深沪B股，代表资金不断在寻找物美价廉的标的，资金丰沛地正在股市流窜。

中国股市的崛起，背后代表多重意义，这得从中国领导人习近平的战略谈起，习近平登上总书记大位，第一步是扫除敌对势力，他与王岐山合作无间，反对他的周永康、令计划、薄熙来等纷纷中箭落马，挂冠求去的贪官更不计其数。

「安内」告一段落之后，习近平进一步推出「一带一路」，到这次主导亚投行，这是中国以基础建设之名走向世界的关键一大步，也代表中国正式奠定在美国以外的老二地位。

股市大涨，一方面是引爆炒房的资金转向股市，因此让中国民众富起来，也给企业筹资更方便的管道，股市周转率提升，拉高本益比，让中国企业有更大筹码在国际上展开购并。可以说，股市大涨给了中国经济调结构的筹码，也为人民币国际化铺路。

从中国股市大涨，如今资金涌向香港，港股可望出现新一波资金大行情，此时台股却黯然失色，九○年台股已写下一二六八二点的历史新纪录，且九○年就创了二一六四亿新台币大量，二○○○年台股也创出三一九四亿新台币天量。

但证所税带给台股伤害太大，台湾除了很多大企业转化成外资，很多大户这两年出走，有的转向港股，有的专攻深沪股市，资金一去不复返。台股这几年深陷低量危机，虽然金管会主委曾铭宗以提升台股成交量为己任，但恶质化的税制不调整，台股恐难见生机，边缘化压力也愈来愈大。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。