英国经济：北海石油工人越加担心就业前景--调查

路透伦敦4月15日 - 一项季度调查显示，英国北海石油工人越来越担心工作前景，更多人考虑到海外工作。

受运营成本高涨及原油价格大跌影响，包括皇家荷兰/壳牌石油集团 、BP 和雪佛龙(Chevron) 在内的石油巨头已宣布在北海油田裁员数百人。

在油气行业招聘服务机构Rigzone对英国石油工人进行的调查中，近四分之三的受访者表示，他们考虑在英国以外工作，远高于1月公布的前次调查结果。

周三公布的这一调查显示，近四分之一的受访者称，对于未来五年在英国的职业前景没有信心，而1月调查时有9%的人这样看法。(完)