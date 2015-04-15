芝加哥期市：小麦盘旋在一个月低位附近，降雨预期改善美国收成前景

近月大豆期货 跌0.1%，至9.59-1/2美元，昨日上涨1.2%。 近月玉米期货 下滑0.4%，至3.72美元；昨日收高0.8%，盘中触及3月18日以来最低 位3.70。 由于天气预报称，大平原南部将出现降雨而且出口需求疲弱，小麦因此承压。 美国农业部周一晚公布，美国冬麦优良率为42%，低于一周前的44%。 --------------------------------0043GMT----------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 496.75 -0.25 -0.05% -1.10% 512.42 35 CBOT玉米 372.00 -1.50 -0.40% +0.40% 383.37 34 CBOT大豆 959.50 -0.75 -0.08% +1.13% 973.76 41 CBOT稻米 $10.20 -$0.02 -0.15% +0.89% $10.70 29 美国原油 $53.58 $0.29 +0.54% +3.22% $48.91 64 汇率 欧元/美元 $1.063 -$0.002 -0.21% +0.61% 美元/澳元 0.760 -0.003 -0.35% +0.11% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/于春红; 审校 张荻)