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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 09:13 BJT

芝加哥期市：小麦盘旋在一个月低位附近，降雨预期改善美国收成前景

近月大豆期货 跌0.1%，至9.59-1/2美元，昨日上涨1.2%。
    
    近月玉米期货 下滑0.4%，至3.72美元；昨日收高0.8%，盘中触及3月18日以来最低
位3.70。
    
    由于天气预报称，大平原南部将出现降雨而且出口需求疲弱，小麦因此承压。
    
    美国农业部周一晚公布，美国冬麦优良率为42%，低于一周前的44%。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           496.75    -0.25  -0.05%    -1.10%     512.42   35
    CBOT玉米           372.00    -1.50  -0.40%    +0.40%     383.37   34
    CBOT大豆           959.50    -0.75  -0.08%    +1.13%     973.76   41
    CBOT稻米           $10.20   -$0.02  -0.15%    +0.89%     $10.70   29
    美国原油           $53.58    $0.29  +0.54%    +3.22%     $48.91   64
    汇率
    欧元/美元          $1.063  -$0.002  -0.21%    +0.61%
    美元/澳元           0.760   -0.003  -0.35%    +0.11%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
  
    
    

 (编译 李爽/于春红; 审校 张荻)
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