离岸人民币：宝岛债殖利率曲线涵盖三至九年期，考虑加入10年以上长债

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透台北4月15日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，即将在5月底推出的宝岛债殖利率曲线，将针对国际信评A级至A-级的宝岛债券提供三至九年期参考殖利率，并于每日下午3:30揭示供市场参考。
柜买中心指出，已邀请市场主要证券商召开会议，预计宝岛债殖利率曲线可于5月25日上线。
柜买中心董事长吴寿山说，考虑将10年期以上券种也加入报价行列，不过目前长券发行量偏少，因此要到下月才会确认。
柜买中心称，宝岛债殖利率曲线的建置，可提高宝岛债初、次级市场的透明度，并提供市场参与者有效的参考利率指标，以及合理的评价基础与风险管理应用，以扩大宝岛债的初级市场及活络次级市场。
路透此前已报导，台湾将打造全球首条离岸人民币公司债殖利率曲线。柜买中心将邀集包括汇丰(台湾)商业银行在内的10家财务顾问、承销商负责次级市场报价。
柜买中心日前上调了今年国际债券与宝岛债的新发行目标，分别从各200亿美元、人民币增加至300亿美元及人民币，增幅达50%。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。