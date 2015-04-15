离岸人民币：宝岛债殖利率曲线涵盖三至九年期，考虑加入10年以上长债

路透台北4月15日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，即将在5月底推出的宝岛债殖利率曲线，将针对国际信评A级至A-级的宝岛债券提供三至九年期参考殖利率，并于每日下午3:30揭示供市场参考。

柜买中心指出，已邀请市场主要证券商召开会议，预计宝岛债殖利率曲线可于5月25日上线。

柜买中心董事长吴寿山说，考虑将10年期以上券种也加入报价行列，不过目前长券发行量偏少，因此要到下月才会确认。

柜买中心称，宝岛债殖利率曲线的建置，可提高宝岛债初、次级市场的透明度，并提供市场参与者有效的参考利率指标，以及合理的评价基础与风险管理应用，以扩大宝岛债的初级市场及活络次级市场。

路透此前已报导，台湾将打造全球首条离岸人民币公司债殖利率曲线。柜买中心将邀集包括汇丰(台湾)商业银行在内的10家财务顾问、承销商负责次级市场报价。