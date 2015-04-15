背景资料：亚投行意向创始成员国及申请国动态一览表

路透北京4月15日 - 中国财政部网站公布，埃及、挪威、俄罗斯周二正式成为亚洲基础 设施投资银行意向创始成员国。截至4月14日，亚投行意向创始成员国增至50个。 目前亚投行创始成员国及申请国动态如下： 国家 所属地域 成员/申请状态 中国 东亚 意向创始国 蒙古 东亚 意向创始国 韩国 东亚 意向创始国 小计：3 印度尼西亚 东南亚 意向创始国 马来西亚 东南亚 意向创始国 新加坡 东南亚 意向创始国 泰国 东南亚 意向创始国 越南 东南亚 意向创始国 文莱 东南亚 意向创始国 菲律宾 东南亚 意向创始国 缅甸 东南亚 意向创始国 柬埔寨 东南亚 意向创始国 老挝 东南亚 意向创始国 小计：10 沙特阿拉伯 中东 意向创始国 伊朗 中东 意向创始国 科威特 中东 意向创始国 阿联酋 中东 意向创始国 约旦 中东 意向创始国 阿曼 中东 意向创始国 卡塔尔 中东 意向创始国 小计：7 澳大利亚 大洋洲 意向创始国 新西兰 大洋洲 意向创始国 小计：2 印度 南亚 意向创始国 巴基斯坦 南亚 意向创始国 孟加拉国 南亚 意向创始国 尼泊尔 南亚 意向创始国 斯里兰卡 南亚 意向创始国 马尔代夫 南亚 意向创始国 小计：6 英国 欧洲 意向创始国 德国 欧洲 意向创始国 法国 欧洲 意向创始国 意大利 欧洲 意向创始国 西班牙 欧洲 意向创始国 瑞士 欧洲 意向创始国 荷兰 欧洲 意向创始国 奥地利 欧洲 意向创始国 挪威 欧洲 意向创始国 丹麦 欧洲 意向创始国 芬兰 欧洲 意向创始国 瑞典 欧洲 书面确认申请 冰岛 欧洲 书面确认申请 葡萄牙 欧洲 书面确认申请 卢森堡 欧洲 意向创始国 马耳他 欧洲 意向创始国 小计：16 俄罗斯 欧亚 意向创始国 土耳其 欧亚 意向创始国 格鲁吉亚 欧亚 意向创始国 哈萨克斯坦 中亚 意向创始国 乌兹别克斯坦 中亚 意向创始国 塔吉克斯坦 中亚 意向创始国 吉尔吉斯斯坦 中亚 意向创始国 小计：7 巴西 南美洲 意向创始国 小计：1 埃及 非洲 意向创始国 小计：1 意向创始国 合计：50 创始国及申请 总计：53 国 （完） (发稿 吴晓龙；审校 黄凯)