重发-日本经济：央行必须维持激励举措，但也要当心风险--OECD

(重发补上漏发的内容)

* 日本央行大量购买资产可能扰动市场，催生泡沫--OECD

* 央行结束刺激行动时，债市的不确定性可能升高

* 对安倍经济学至关重要的第三支箭改革进展迟滞

路透东京4月15日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，日本央行必须继续大量购买资产，以持久地达到2%的通胀目标，同时也要当心扰动债市和催生资产泡沫等风险。

OECD还警告称，若不出台控制巨额公共债务的可靠计划，日本恐面临债市大跌，这可能伤及持有大量债券的银行。

OECD称，日本央行大规模购买资产的举措将借款成本压在低位，但这不是长久之计，所以日本仍容易受利率上升的冲击。日本央行现持有政府公债市场中四分之一的债券。

OECD在报告中称，当日本央行达到通胀目标、逐步结束量化质化宽松时，公债市场前景的不确定性将升高。

该组织预计，日本若不采取进一步财政改革行动，到2040年时政府债务将超过经济规模的400%，是目前比率的两倍。

**第三支箭进展迟缓**

OECD乐见去年10月日本央行意外扩大量化及质化宽松(QQE)，称此举和安倍晋三推迟消费税上调的决定，应能维持通胀预期并“促进最终摆脱通缩”。

但OECD警告称，日本央行购债的规模可能干扰债市，并引发资产价格泡沫，呼应了QQE怀疑论者对激进刺激措施的成本可能超过效益的忧虑。

“近来QQE的扩大激起日央行正被迫将政府债务货币化的隐忧，并引发日圆持续贬值和利率上升的风险，那可能损及政府赤字的融资。”OECD称。

OECD还呼吁日本提高劳动生产力并移除贸易壁垒，强调作为“安倍经济学”战略“第三支箭”的结构性改革，进展落后财政和货币刺激等前两支箭。

“安倍经济学的第三支箭是最重要的部分，若没有这个部分，则空前的货币扩张和财政努力，都将无法成功让日本步上加快增长和实现财政可持续的轨道。”OECD称。

OECD将今年日本经济增长率预估从11月预期的0.8%上调至1.0%，2016年预估则由增长1.0%上调为增长1.4%，反映企业将提高投资的预期。