《香港报摘》--其他报纸重要消息4月15日

*明报：

--港股牛气冲天，建行 与香港分支建行亚洲去年推出的“私享联联”高端客户产品受到追捧，客户在内地建行起存100万元人民币，就可在香港的建行亚洲获得等值港元贷款。

--汇丰 150周年纪念钞仍未收到实物，但市场已陆续出现估价。综合专家估计，35连钞最高可售8万港元，即较认购价高出逾2.3倍，其余3连钞预料最高炒至6,000港元，面值150港元的单钞最多则可卖1,000港元。

*星岛日报：

--再有多家香港银行调低人民币定期存款息率，惟普遍息率仍在4厘以上水平，市场人士估计仍有减息空间惟速度不会过急。

--一手住宅物业市场销售反应炽热，长和 于将军澳新盘致蓝天最后一批510伙单位已收到约6,000张订单。

*苹果日报：

--摩根士丹利大幅调高港交所 目标价，由225港元升至385港元，“最牛”情况可见500港元，与现价比较有75%潜在升幅。

--李氏大药厂 于收市后按每股12.97-13.27港元，配售3,000万股新股，集资金3.89-3.98亿港元，安排行为摩根士丹利。

*东方日报：

--融创 主席孙宏斌在微博发文称，集团收购及重组佳兆业 目前按计划进行，并继续得到了卖方股东、生命人寿和政府的支持。

--冠捷科技 预期今年首季将录得亏损4,000-6,000万美元，因美元转强以及部分海外市场对电视需求在传统上放缓。

*文汇报：

--腾讯 主席兼董事长马化腾上周趁高位减持，不少散户随之沽货获利，腾讯股价曾低见156.4港元，市值一日内暴跌约870亿港元。

--中国城市轨道科技 拟向北京市国资委旗下京投香港以及财政部与中央汇金发起的中再集团分别配售6.62亿股及1.15亿股，配售价2.081港元，完成后京投将成为绝对控股股东。

*大公报：

--中国海外 今年首季累计录得326.69亿港元合约销售额，按年下跌7%，销售面积则升16%至227万平方米。

--中国中材 预料首季录亏损6,000万元人民币，主要由于经济下滑导致水泥销量下降，同时市场供大于求，竞争激烈，令公司水泥和熟料产品价格同比均下降。（完）

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