《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后原地踏步，日经指数小跌

0125GMT * 美元兑日圆原地踏步，稍早从119.34升至119.63 * 守在119.50-60之间，目前几无资金进出 * 日经指数小跌0.13%，但影响不大 * 关注中国即将出炉的数据 * 稍后当日本央行总裁黑田东彦在信托银行演说时，或许日圆会有一些波动。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)