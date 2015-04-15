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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 09:36 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后原地踏步，日经指数小跌

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    * 美元兑日圆原地踏步，稍早从119.34升至119.63
    * 守在119.50-60之间，目前几无资金进出
    * 日经指数小跌0.13%，但影响不大
    * 关注中国即将出炉的数据
    * 稍后当日本央行总裁黑田东彦在信托银行演说时，或许日圆会有一些波动。(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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