基金产业：全球投资人仍拥抱股票，但股市泡沫化疑虑升高

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
但有13%的回应者称，他们相信“股市泡沫”是他们投资中最大的风险，这一比例高于2月调查中的2%，表明对股市的高配置或将很快出现逆转。
这种担忧并不仅限于股市。
有84%的投资者称，他们认为债券被高估，比例高于一个月前的75%。
美国资产的高估风险最大。调查中逾三分之二的受访者称，美国是全球资产高估最严重的地区。
调查发现，投资者相信，欧洲和日本等其他地区的资产估值仍有进一步上行的空间。
美银美林表示，美国与其他地区资产估值的差异反映了货币政策的分化。有85%的投资者预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年稍后升息，而欧洲央行和日本央行将继续实施资产购买计划。
关于令投资者担忧的最大风险，超过三分之一的回应者认为是政治风险，比如俄罗斯在乌克兰东部所扮演的角色令当地紧张局势升级，以及整个中东地区暴力冲突不断。(完) (编译 戴素萍/王颖；审校 张若琪/王丽鑫)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
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