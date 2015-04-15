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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 10:09 BJT

基金产业：全球投资人仍拥抱股票，但股市泡沫化疑虑升高

但有13%的回应者称，他们相信“股市泡沫”是他们投资中最大的风险，这一比例高于2月调查中的2%，表明对股市的高配置或将很快出现逆转。

这种担忧并不仅限于股市。

有84%的投资者称，他们认为债券被高估，比例高于一个月前的75%。

美国资产的高估风险最大。调查中逾三分之二的受访者称，美国是全球资产高估最严重的地区。

调查发现，投资者相信，欧洲和日本等其他地区的资产估值仍有进一步上行的空间。

美银美林表示，美国与其他地区资产估值的差异反映了货币政策的分化。有85%的投资者预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年稍后升息，而欧洲央行和日本央行将继续实施资产购买计划。

关于令投资者担忧的最大风险，超过三分之一的回应者认为是政治风险，比如俄罗斯在乌克兰东部所扮演的角色令当地紧张局势升级，以及整个中东地区暴力冲突不断。(完) (编译 戴素萍/王颖；审校 张若琪/王丽鑫)
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