更正-更新版 1--日本经济：内阁经济顾问滨田宏一称，美元兑日圆汇率在120可以接受

(更正：正文最后一段“那日圆短期进一步贬值也“起不到帮助作用””有误，应为“那日圆短期进一步贬值也“不可避免””)

* 美元兑日圆若升至125-130日圆，将扩大与购买力平价隐含汇率的价差

* 不建议日本央行在4月30日的会议上进一步放宽政策

* 但日本央行有在必要时放宽政策的空间

路透东京4月14日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一周二表示，日圆汇价在当前水准附近合理。前一天他发表的讲话被解读为日圆过于疲弱。

滨田宏一还对路透表示，他不建议日本央行本月召开下次会议时放宽政策，这与安倍另一位顾问近期的观点形成反差。

滨田宏一在接受专访时说，“日圆兑美元在120日圆可以接受。”

周一有报导援引他的讲话称，105日圆的汇率可以接受，但周二其澄清到，他指的是购买力平价隐含的汇价，该汇价目前在101日圆左右，不是指现汇市场报价。

“如果购买力平价隐含的汇率在105日圆，且日圆兑美元贬至125日圆或130日圆，那么这样的价差可能吸引投机客，”滨田宏一称。

这番言论打压日圆挫跌，回吐滨田讲话前录得的部分涨幅。受滨田讲话影响，美元兑日圆从119.7日圆升至120.1，不过之后又跌回到120下方。

在谈及货币政策时，滨田宏一仍对进一步放宽政策持开放态度，但并不认为这是个紧迫的问题。

“我不反对4月30日进一步放宽政策，因为即便央行再次放宽，也不会导致通胀，”他说。“但我不会建议日本央行现在采取货币宽松举措。”

他说，日本央行仍有进一步放宽政策的空间，但这并不一定意味着央行应很快就行动。

日本首相安倍的顾问、货币政策专家山本幸三在4月1日对路透表示，鉴于经济和物价出现放缓的迹象，日本央行应在4月30日的政策会议上进一步放松货币政策。

滨田宏一表示，扣除食品和能源的核心消费者物价指数(CPI)涨幅在1%左右是合理的。最新数据显示，2月扣除去年上调消费税影响后的核心CPI为上升0.3%。

滨田宏一称，如果日本央行应该放宽政策，那日圆短期进一步贬值也“不可避免”；他并补充道，若果真如此，只要货币政策的目标是提振国内经济而非针对汇率，那就不应指责日本在展开“货币战”或进行本币竞贬。(完)