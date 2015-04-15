《汇市简讯》美元兑加元后市偏空，因油价反弹

0144GMT * 亚洲盘出现十字星，开盘下跌0.9%，美元走弱且油价反弹 * 美国原油期货在亚洲盘上涨0.7%，本周升3.7%，较3月低位大涨27. 7% * 动能指标显示，五日、10日和20日移动均线小幅下降，空头确立 * 目标位为下探1月底以来的1.2360区间低位 * 纽约盘1.2445低位及昨日跌势的38.2%回档位1.2505为初步支撑位 和阻力位 * 图表：link.reuters.com/tyn54w(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)