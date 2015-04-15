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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 09:53 BJT

《汇市简讯》美元兑加元后市偏空，因油价反弹

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    * 亚洲盘出现十字星，开盘下跌0.9%，美元走弱且油价反弹
    * 美国原油期货在亚洲盘上涨0.7%，本周升3.7%，较3月低位大涨27.
7%
    * 动能指标显示，五日、10日和20日移动均线小幅下降，空头确立
    * 目标位为下探1月底以来的1.2360区间低位
    * 纽约盘1.2445低位及昨日跌势的38.2%回档位1.2505为初步支撑位
和阻力位
    * 图表：link.reuters.com/tyn54w(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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