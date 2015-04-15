香港个股：阿里健康逾194亿港元反向收购在线大药房，复牌大涨近一倍

路透香港4月15日 - 阿里巴巴集团 的香港分支--阿里健康信息技术有限公司 周三公布，拟反向收购阿里巴巴旗下的在线大药房交易平台，代价为194.48亿港元，其股份今早复牌股价大涨近一倍。

据公告，收购标的主要营运供在线大药房进行产品销售的在线交易平台。自收购完成起，经扩大集团将受惠于于天猫平台营运供在线大药房销售产品之在线交易平台之专有权。

收购标的由阿里巴巴以及阿里健康执行董事陈晓颖胞弟陈文欣分别占90.44%及9.56%的股权。

阿里健康将以发行新股及可换股债券的方式支付收购代价，潜在发行的股份相当于经扩大后股本的31.07%。代价股份总数约32.74亿股，发行价每股5.28港元；可换股债券之本金总额为21.6亿港元，可按每股5.808港元转换最多约4.09亿股股份。

截至今年3月底止财政年度，收购标的之总商品交易额约47.4亿元人民币，其中以非处方药和医疗器械为主；全年收入和除税后溢利分别为1.03亿元及7,088.6万元。

阿里健康今早复牌一度大涨99%，至创新高的13.5港元。香港时间10:10，升幅收窄至63.13%，报11.06港元；大市恒生指数 则小涨0.3%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)