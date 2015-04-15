台湾汇市：台币兑美元盘初整理，台股下滑撑住疲弱美元

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透台北4月15日 - 台币兑美元 周三盘初于上日区间整理。交易员表示，美国零售销售数据不佳打压美元，不过台股盘初跌幅扩大又给美元提供支撑，多空走向不明。
他们指出，台币兑美元自昨日即陷入整理，今日早盘仍以实质交投为主，不过成交量偏低。中国稍早公布了第一季GDP年增率为7.0%，基本上符合市场预期，台币对此反应淡静。
〞台股跌，让美元稍稍强一些。”一位本地银行交易员说。
本地时间10:05，大盘加权股价指数 跌0.73%，报9,571.44点。
市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.220-31.270间交投。早盘主要交易区间落在31.220-31.251；上交易日区间则在31.240-31.268。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略有扩大。一个月远汇报价 暂在31.230/31.255左右，上日纽约盘收在31.216。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.220-31.270
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