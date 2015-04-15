台湾汇市：台币兑美元盘初整理，台股下滑撑住疲弱美元

路透台北4月15日 - 台币兑美元 周三盘初于上日区间整理。交易员表示，美国零售销售数据不佳打压美元，不过台股盘初跌幅扩大又给美元提供支撑，多空走向不明。

他们指出，台币兑美元自昨日即陷入整理，今日早盘仍以实质交投为主，不过成交量偏低。中国稍早公布了第一季GDP年增率为7.0%，基本上符合市场预期，台币对此反应淡静。

〞台股跌，让美元稍稍强一些。”一位本地银行交易员说。

本地时间10:05，大盘加权股价指数 跌0.73%，报9,571.44点。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.220-31.270间交投。早盘主要交易区间落在31.220-31.251；上交易日区间则在31.240-31.268。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略有扩大。一个月远汇报价 暂在31.230/31.255左右，上日纽约盘收在31.216。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.220-31.270

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