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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 10:13 BJT

台湾股市：早盘下滑，汽车和晶片类股拖累大盘

路透台北4月15日 - 台湾股市周三早盘跌0.9%，表现大大逊色于地区
内其它股市，因至为关键的本地晶片(芯片)类股表现不佳。
    
    0151 GMT，加权股价指数 跌93.52点报9,549.37点，该指数周
二收跌0.25%。
    
    电子类指数 跌1.07%，半导体类指数 跌1.14%，主要受
晶片设计公司联发科技 和全球第二大晶圆代工厂商联电<2303.T
W>拖累，两支股票分别跌2.65%和2.32%。
    
    汽车类指数 跌1.23%，通信网路类指数 下滑2.5%。
    
    场内亮点为光电类指数 ，该类股涨0.5%。(完)
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