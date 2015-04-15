台湾股市：早盘下滑，汽车和晶片类股拖累大盘

路透台北4月15日 - 台湾股市周三早盘跌0.9%，表现大大逊色于地区 内其它股市，因至为关键的本地晶片(芯片)类股表现不佳。 0151 GMT，加权股价指数 跌93.52点报9,549.37点，该指数周 二收跌0.25%。 电子类指数 跌1.07%，半导体类指数 跌1.14%，主要受 晶片设计公司联发科技 和全球第二大晶圆代工厂商联电<2303.T W>拖累，两支股票分别跌2.65%和2.32%。 汽车类指数 跌1.23%，通信网路类指数 下滑2.5%。 场内亮点为光电类指数 ，该类股涨0.5%。(完)