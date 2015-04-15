台湾股市：早盘下滑，汽车和晶片类股拖累大盘

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透台北4月15日 - 台湾股市周三早盘跌0.9%，表现大大逊色于地区 内其它股市，因至为关键的本地晶片(芯片)类股表现不佳。 0151 GMT，加权股价指数 跌93.52点报9,549.37点，该指数周 二收跌0.25%。 电子类指数 跌1.07%，半导体类指数 跌1.14%，主要受 晶片设计公司联发科技 和全球第二大晶圆代工厂商联电<2303.T W>拖累，两支股票分别跌2.65%和2.32%。 汽车类指数 跌1.23%，通信网路类指数 下滑2.5%。 场内亮点为光电类指数 ，该类股涨0.5%。(完)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。