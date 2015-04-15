《汇市简讯》澳元兑美元先升后跌，因中国数据喜忧参半

0144GMT * 中国公布第一季GDP数据 后，澳元兑美元跳涨至0.763 5美元 * 但数据显示零售销售和工业生产逊于预期后，澳元兑美元又跌至0. 7590下方 * 澳元兑美元正试图在0.7590附近企稳，数据公布前报0.7610 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 白云)