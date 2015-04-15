版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 10:15 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元先升后跌，因中国数据喜忧参半

0144GMT
    
    * 中国公布第一季GDP数据 后，澳元兑美元跳涨至0.763
5美元
    * 但数据显示零售销售和工业生产逊于预期后，澳元兑美元又跌至0.
7590下方
    * 澳元兑美元正试图在0.7590附近企稳，数据公布前报0.7610
    (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐