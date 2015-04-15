中国债市动态：现券收益率小跌，GDP增速未脱预期引交易盘出货

路透上海4月15日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率自稍早低点反弹，但仍较上日小降，国债期货也是高开低走。交易员称，受昨日总理表态加大定向调控力度的刺激，开盘后现券收益率较快下行，不过随后公布的一季度GDP增速未脱预期，交易盘出货缩减收益率跌幅。

近期公布的宏观数据印证了当前经济下行压力较大，政策向宽预期制约长债收益率上行空间。不过因供给压力犹在，市场情绪偏谨慎，需求端尚未有明显改观。

“早盘10年国开债收益率最低比昨天收盘下了5个bp左右，但GDP数据出来之后，增速7%没有超预期地低，又反弹了2-3个bp，现在在4.10%。买盘还是比较谨慎。”上海一券商交易员表示。

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，增速降至六年来低点，与路透调查预估中值增长7.0%一致；环比增长1.3%。

北京一银行交易员称，早间现券收益率反弹亦有交易盘出货因素，“经济数据预期不好，应该有一些买盘提前介入了，等着GDP公布后卖出。”

一级市场方面，财政部上午招标发行的七年期固息国债，中标利率为3.54%，与此前市场预测均值一致。该期债边际中标利率3.59%，投标倍数1.87倍。

国务院总理李克强周二表示，中国经济下行压力还在持续加大，但对长期向好充满信心，也要做好应对更大困难挑战的准备。要坚持稳中求进工作总基调，在区间调控基础上，加大定向调控力度。

上述一交易员还指出，近期数据进一步确认经济基本面不佳，也增强了市场对二季度央行出台降准降息等更大力度政策扶持经济的预期，近期长端现券收益率上行空间可能不大。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在4.11%/4.09%，上日尾盘为4.14%/4.11%。剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新双边报价收益率 在3.8700%/3.8550%，上日尾盘3.8900%/3.8750%。