港报财经评论：中港两市回吐，强美元成隐忧--信报4月15日

中港两市回吐，强美元成隐忧/ 习广思

近日大升的港股为投资者平添不少进账，昨日恒指单日下跌454点，是近9个交易日以来首次下跌。在外围股市及A股未有出现重大变动下，港股无故急跌，理应视为持续多日急升后的正常调整。当然，坊间有人指出，主要元凶是大台突然宣布重播《大时代》，启动“丁蟹效应”。股票买卖涉及偏财，投资者输钱自然会找来元凶鞭挞一番。尽管股市回吐，不少中资证券行与外资行仍然发表唱好报告。中金日前发表报告指出，H股指数超越该行今年原定的13,000点目标，该行因而将目标价调高至16,000点，因流动性较之前为佳，新目标价反映未来12个月的P?E为10.1倍，盈利增长预测为10.5%。

该行重申对H股正面，升幅可以持续，估值吸引及改革持续，料利好因素会继续浮现，相信未来12个月继续会有6,000亿至8,000亿人民币从中国内地涌港，中国经济可能最早于第二季尾出现复苏迹象。根据报告，“港股通”还剩下约1,800亿港元额度待用，即将宣布的“深港通”可能会有3,000亿港元额度，QDII项下可能会有约2,000亿港元资金流向香港，因而得出上述6,000亿至8,000亿港元的数字。该行列出“港股通”下30大首选股，包括腾讯 、擎天软件 、神州租车 、中航科工 、阜丰集团 等；H股首选股包括中国平安 、蒙牛乳业 、中国银行 等。

不过，最受散户关注的还是港交所 获外资行强烈唱好。大摩发表报告指出，维持港交所增持评级，目标价由225港元升至385港元，为一般投行最高的目标价，并认为“沪港通”可提升成交。虽然港交所目前估值不便宜，但成交强劲，“沪港通”为其创造了新市场。市场一片看好的声音，间接推动更多未上车的投资者陆续入市，情况就如中国内地A股，愈升愈多人入市，动用本身资金还不够，要动用到融资融券，即借助孖展落场炒股，为日后一旦出现大调整，埋下人踩人的跌市伏笔。上证综合指数近日创下7年新高，面对这种局面，中证监处于两难境地，如果收紧规定以规范融资交易，可能引起股市崩盘；如果继续放任不管，则眼看着融资买入股票金额达到高危水平，中国会容许A股泡沫愈吹愈大吗？

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小心金价头肩底失败/ 苏子

金价近日的反弹在100天平均线阻力附近遇上险峻阻力后，踏入本周后走势开始明显转弱，昨晚美国入市前夕，金价已失守自1,142.6美元低位升至1,224.2美元高位的38.2%调整目标，破位后曾一度低见1,187.5美元水平才能止跌回稳。金价已自此低位反弹至1,190美元以上，但上述的38.2%调整目标未能失而复得，短线仍疲弱。

如昨晚金价的反弹一直受制于1,193美元，最后收市时已显着在1,190美元关口以下，料将进一步下试上述升幅的50%调整目标。一旦失守，相信1,180美元关口及上月31日的1,178.3美元低位将有极高机会一并失守，随后下试更关键的61.8%调整目标。由于目前金价在日线图上正在组织一个利好后市的头肩底形态，最近两周金价整体走势正在营造右肩形态，因此稍后金价一旦失守上月31日的1,178.3美元低位，则右肩便已遭到破坏。倘若失守此低位后可以迅即跌至上述的61.8%调整目标，最后更在之下收市的话，届时已几可肯定上述的头肩底利好形态将会发展失败，料随后金价会进一步跌至20天保历加通道的1,171美元底部支持以下波动，后市未必再有动力升回1,200美元关口以上了。届时投资者宜采逢高沽出的策略，博金价可以再度考验甚至顺利跌破今年1,142.6美元低位。

短线而言，除非金价有力能升回100天平均线阻力以上波动及收市，否则整体走势暂不宜看得太好。不少传统的图表形态，有70%机会发展失败，因此投资者不要因为看见日线图上的头肩底利好形态而盲目大手吸纳黄金，忽略应有的风险危机意识。目前市场对股市及美元均呈现偏好的情绪，再加上联储局或在9月甚至更早时间宣布加息，使到金价的升势遇上重重阻力。因此逢高沽出黄金有一定值博率，但当金价升穿1,225美元便一定要把短仓止蚀。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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