全球金属：今年铜市供应过剩状况料加重，令铜价承压--GFMS

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
其表示，“需求前景依然黯淡。”并指出，中国国家电网公司今年的投资将成长9%，远低于预期。
中国占全球铜需求的45%左右。
GFMS表示，今年全球铜需求将增加3%至2,220万吨，去年成长4%。
其并称，中国国家物资储备局料会有一些需求，2015年可能最多采购40万吨。
“此时或许是战略性补充库存并增加实货资产库存的最佳时机”。(完) (编译 王丽鑫/张若琪/戴素萍 审校 王兴亚/郑茵/艾茂林)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。