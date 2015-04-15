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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 11:24 BJT

全球金属：今年铜市供应过剩状况料加重，令铜价承压--GFMS

其表示，“需求前景依然黯淡。”并指出，中国国家电网公司今年的投资将成长9%，远低于预期。

中国占全球铜需求的45%左右。

GFMS表示，今年全球铜需求将增加3%至2,220万吨，去年成长4%。

其并称，中国国家物资储备局料会有一些需求，2015年可能最多采购40万吨。

“此时或许是战略性补充库存并增加实货资产库存的最佳时机”。(完) (编译 王丽鑫/张若琪/戴素萍 审校 王兴亚/郑茵/艾茂林)
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