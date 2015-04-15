港报财经评论：牛市震荡期，收货好时机--经济日报4月15日

牛市震荡期，收货好时机/ 林瑞芬

港股昨调整，低见27,483，最终以27,561收市，跌1.6%；国指收报14,264，跌2.2%；大市成交额2,375亿港元。经过上周以来的急升，企业、高管减持或配股可能陆续出现，腾讯 主席马化腾减持而拖累股价昨收跌9.3港元或5.4%，相信在成交畅旺下，很快消化减持利淡冲击。后市巨震还是小震，还难算准，但棚已搭好，趁低收集仍是主要策略。常言道历史可监，但观乎环球金融市场多番起跌，股灾总是会发生，难道不能从中吸收教训？！归咎人性的贪念始终很难控制，升市心雄，面对后市港股升势，最紧要有持平常心。技术上，后市回吐的话，只要守稳26,300至26,400，国指守稳13,000，回吐市还不会对投资者造成太大的恐慌。过去数日，散户度过欢乐的时光，会发现赚钱非难，或会诱发想借更多钱投入的冲动，不过，在港股日趋A股化，恒指上落间千点也是等闲事，也要苦口婆心地劝导勿太投入，借孖展炒股赚容易输亦容易，如双刃剑。股海浮沉多年，多少有感股场也是赌场，有赌的成分，非一一可掌控。TVB将重播“大时代”，年轻投资者不妨收看，领会一、二。

港股后市维持日均至少1,800亿港元的话，资金轮流炒港股仍然可以维持。回吐市的话，紧握低估值中资股，如内银股、内房股、一带一路受惠股份，紧捉相对A股低估值的股份上车机会。早前推介过的中国飞机租赁 在上周高见13.58港元后回调，现报11.98港元，又是上车的机会，其独特性，将吸引中国内地投资者。且看中国民航信息网络 近期由9港元涨至15港元的升幅逾67%，而中国飞机租赁都是由9港元左右起步但不及中国民航信息网络，或许前者是港股通可买股有关，但若中国内地投资者想买，总有法子绕道而来，故对中国飞机租赁仍抱信心，后市若确认突破13港元，中期目标可推上至17港元左右，止蚀11港元。

候回调收集大妈喜好的小型股份，建议留意具独有性的智美集团 。该股近月由4港元抽升至现水平7.29港元，往绩PE亦已抽升至34倍。一来，港股中独有，而中国内地股市有类近但不相同的股份，但估值偏高，如列入体育产业股的中体产业往绩PE已近200倍，若当智美是传媒股类，据国泰君安所统计A股平均PE为50倍。二来，中国内地会积极推动文化体育产业。智美在相关范畴上料有所发挥，集团定位主要于体育文化运营和服务仲介商。

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大市跌极有谱，中兴酷派可买/ 余少文

中国内地股市整固，国企指数结束八连升，但中长线仍可挑战16,900点。至于第一季业绩开始披露，中兴通讯 首季料有双位数增长，股价可再挑战24港元。A股昨日在高位整固，自然难支持国企指数，国指全日跌325点或2.3%，收报14,264点，结束八连升走势下，成交额573亿港元，只有13%主板H股可以逆市上升；而红筹指数则跌107点或2%，收报5,218点，成交额130亿港元。大市调整，市场预期之内，尤其第一季经济增长公布前夕，大户都采取观望策略，尤其春江水暖鸭先知，收市后公布3月货币供应量，大部分差过预期，如M1和M2分别只升2.9%和11.6%，新增贷款和社会融资规模增长都为1.18万亿人民币，前者差过预期，后者好过预期，或是国指午后扩大跌幅的原因。

惟过去所见，大牛市的调整幅度有限，国指初步支持位是13,800点至14,000点，然后是上周四上升裂口13,398点至13,588点，前者是过去十日由低位11,846点升至今周高位14,598点，以0.236倍为13,948点，处于首个支持位区内；后者则是以0.382倍为15,546点，又处于上升裂口区顶部附近。至于人民银行逆回购操作的中标利率再下降0.1%，由3月至昨日止已四度下调利率，由3.75%降至3.35%，如由1月开始计算更合计下调了0.5%，如套用在存贷利率身上，便如两度减息。在3月已指出，央行此举，或是推货币政策措施的先兆，如减息降准，只是至今仍未出手，感到失望。尤其市场憧憬多时，不管央行最后出招与否，可以被视为好消息确认而股市下跌，若然没有出招则会令市场失望，又会令股市添压。

此外，近日虽见到不少股东减持股份，如腾讯控股 、新华保险 、中国信达 等，但过去所见，大牛市下出现股东减持股份是正常现象。如果只是刚开始，后市仍有上升空间，不用过于担心。仍看国指可冲击阻力位14,800点，突破则上望16,900点，认为催化剂会是第一季业绩。随着大市近期热炒“互联网＋”概念，中兴曾由18港元水平升至24港元水平，升幅超过30%，但连日回落至21港元以下，模拟组合暂持有及严守止赚位。

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