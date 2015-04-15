港报社评：捐逝世至亲器官遗爱人间--星岛日报4月15日

46岁的三维设计师吴家杰，成功接受肾脏移植手术后，买新球鞋庆祝，原因是以前长期洗肾招致的脚肿消退了。他和香港约2,000个等待换肾的人，多年来所受的煎熬，何止脚肿？

吴家杰等6位肾病人士，上月中旬透过沙田威尔斯亲王医院破天荒的密集换肾手术，成功脱离洗肾生涯。

根据医管局的数字，到去年底为止，在公立医院轮候换肾者有1,965人，而每年遗体捐肾只有数十具。今次成功换肾的6人，其中一位年近花甲的女病人等了差不多12年。

医管局纪录显示，遗体捐肾、捐肝、捐心，最近两年数目一直下降，只有捐赠眼角膜的数字显着上升。捐肾数目在今年首季略有回升，但是远远应付不了需求。

香港需要更多人加入捐赠器官的行列，不过，即使死者生前登记了器官捐赠承诺，死后家人都有权否决。由于死者家人有最终决定权，这方面的劝说和教育尤其重要。器官捐赠宣传重点不止要鼓励市民肯捐出自己的器官，还要愿意在至亲逝世时捐出至亲的器官。

今天的青年，比较能够接受遗爱人间胜于死留全屍的观念。学校可以把器官捐赠作为周会题材，或者德育和生命教育的一部分，并且鼓励青少年游说家人同意，长远来说，今天的青少年会成为明天的家长，及早形成捐赠器官的意识，有助于应付日后的救人需求，以及减少日后的否决。

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