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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 10:29 BJT

表格：IMF对2015和2016年全球GDP预测

路透4月14日 - 国际货币基金组织(IMF)周二发布最新的全球经济展
望报告，内容可参阅 。报告中包括如下经济成长预估。
    
    预测值是经过通胀调整的年度百分比变动，数据进行了四舍五入。
    
                 实际值         预测        与1月展望报告的差异
                 ------     ------------    -------------------
                   2014      2015    2016    2015     2016

    全球产出        3.4     3.5     3.8     0.0     0.1

    发达经济体      1.8     2.4     2.4     0.0     0.0
     美国           2.4     3.1     3.1    -0.5    -0.2
     欧元区         0.9     1.5     1.6     0.3     0.2
       德国         1.6     1.6     1.7     0.3     0.2
       法国         0.4     1.2     1.5     0.3     0.2
       意大利      -0.4     0.5     1.1     0.1     0.3
       西班牙       1.4     2.5     2.0     0.5     0.2
     日本          -0.1     1.0     1.2     0.4     0.4
     英国           2.6     2.7     2.3     0.0    -0.1
     加拿大         2.5     2.2     2.0    -0.1    -0.1 

    其它发达经济体  2.8     2.8     3.1    -0.2    -0.1
    
    新兴市场与
   发展中经济体     4.6     4.3     4.7     0.0     0.0
   独联体国家       1.0    -2.6     0.3    -1.2    -0.5
     俄罗斯         0.6    -3.8    -1.1    -0.8    -0.1
     不含俄罗斯     1.9     0.4     3.2    -2.0    -1.2

   新兴及发展中亚洲 6.8     6.6     6.4     0.2     0.2 
     中国           7.4     6.8     6.3     0.0     0.0
     印度           7.2     7.5     7.5     1.2     1.0
     东盟五国       4.6     5.2     5.3     0.0     0.0
    (ASEAN-5)
   新兴及发展中欧洲 2.8     2.9     3.2     0.0     0.1
   拉美与加勒比地区 1.3     0.9     2.0    -0.4    -0.3 
     巴西           0.1    -1.0     1.0    -1.3    -0.5
     墨西哥         2.1     3.0     3.3    -0.2    -0.2
   中东、北非、
   阿富汗及巴基斯坦 2.6     2.9     3.8    -0.4    -0.1 
   沙特阿拉伯       3.6     3.0     2.7     0.2     0.0 
   撒哈拉以南非洲   5.0     4.5     5.1    -0.4    -0.1
   尼日利亚         6.3     4.8     5.0     0.0    -0.2
     南非           1.5     2.0     2.1    -0.1    -0.4(完)
    
      

 (编译 于春红; 审校 张涛)
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