表格：IMF对2015和2016年全球GDP预测

路透4月14日 - 国际货币基金组织(IMF)周二发布最新的全球经济展 望报告，内容可参阅 。报告中包括如下经济成长预估。 预测值是经过通胀调整的年度百分比变动，数据进行了四舍五入。 实际值 预测 与1月展望报告的差异 ------ ------------ ------------------- 2014 2015 2016 2015 2016 全球产出 3.4 3.5 3.8 0.0 0.1 发达经济体 1.8 2.4 2.4 0.0 0.0 美国 2.4 3.1 3.1 -0.5 -0.2 欧元区 0.9 1.5 1.6 0.3 0.2 德国 1.6 1.6 1.7 0.3 0.2 法国 0.4 1.2 1.5 0.3 0.2 意大利 -0.4 0.5 1.1 0.1 0.3 西班牙 1.4 2.5 2.0 0.5 0.2 日本 -0.1 1.0 1.2 0.4 0.4 英国 2.6 2.7 2.3 0.0 -0.1 加拿大 2.5 2.2 2.0 -0.1 -0.1 其它发达经济体 2.8 2.8 3.1 -0.2 -0.1 新兴市场与 发展中经济体 4.6 4.3 4.7 0.0 0.0 独联体国家 1.0 -2.6 0.3 -1.2 -0.5 俄罗斯 0.6 -3.8 -1.1 -0.8 -0.1 不含俄罗斯 1.9 0.4 3.2 -2.0 -1.2 新兴及发展中亚洲 6.8 6.6 6.4 0.2 0.2 中国 7.4 6.8 6.3 0.0 0.0 印度 7.2 7.5 7.5 1.2 1.0 东盟五国 4.6 5.2 5.3 0.0 0.0 (ASEAN-5) 新兴及发展中欧洲 2.8 2.9 3.2 0.0 0.1 拉美与加勒比地区 1.3 0.9 2.0 -0.4 -0.3 巴西 0.1 -1.0 1.0 -1.3 -0.5 墨西哥 2.1 3.0 3.3 -0.2 -0.2 中东、北非、 阿富汗及巴基斯坦 2.6 2.9 3.8 -0.4 -0.1 沙特阿拉伯 3.6 3.0 2.7 0.2 0.0 撒哈拉以南非洲 5.0 4.5 5.1 -0.4 -0.1 尼日利亚 6.3 4.8 5.0 0.0 -0.2 南非 1.5 2.0 2.1 -0.1 -0.4(完) (编译 于春红; 审校 张涛)