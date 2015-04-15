中国经济：一季度增速略有放缓在预料中，短期仍有下行压力--统计局

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透北京4月15日 - 中国国家统计局发言人盛来运周三表示，一季度经济增速略有放缓是正常的也在预料之中，主要指标仍在合理区间，就业形势基本稳定。不过短期内经济仍会面临下行压力。
他在国新办举行的新闻发布会上称，中国经济目前处在新旧动力转换阶段，今年经济困难较多。短期内经济仍会面临下行压力，因国内经济调整格局不太容易改变，且出口压力比较大。
他表示，今年一季度调查失业率总体稳定在5.1%左右。同时结构调整是在稳步推进的，转型升级步伐也是在加快的。
中国刚刚公布一季度GDP增幅为7%，增速创六年来低点，前次低点为2009年一季度的6.6%。（完） (发稿 候向明；撰写 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。