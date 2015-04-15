港报社评：以积极乐观态度推动落实普选--文汇报4月15日

特首梁振英昨日表示，政府将向立法会提交的政改方案符合基本法和人大常委会「8·31」决定，符合香港社会对民主的诉求，对方案获得立法会通过有信心。

香港不同机构进行的民调均显示，多数市民支持通过政改方案，希望立法会议员表决政改时按照市民主流意愿投票。民建联昨日公布的民意调查结果显示，超过60%的人认为立法会应该通过人大「8·31」决定框架下的普选方案。有民主党中人透露，民主党党内的民调亦有超过一半受访者支持先通过政改。政改能否通过，民意是关键。既然主流民意对推动政改乐观其成，梁特首及特区政府没有理由悲观。

政改方案必须符合基本法和人大常委会「8·31」决定，这是政改的宪制基础，是落实普选的大前提。在基本法和人大常委会决定的框架下，特区政府愿意尽最大努力凝聚社会共识，争取包括立法会议员在内不同人士的支持。政府将提出低门槛入闸的方案，提高竞选过程的透明度和竞争性，并愿意安排立法会议员与中央官员见面，深入交流对政改的意见。拥有关键少数票的反对派立法会议员，虽然掌握着政改的否决权，但是作为民意代表，绝对不能视「民意如浮云」，应该放弃不切实际的遐想，回到依法落实普选的正轨，与特区政府、市民共同努力，推动政改向前行。

其实，一些温和反对派也认识到，被激进派綑绑否决普选，对他们有害无益。现在，温和反对派成为了舆论关注的焦点，有关政党的决策者能否拿出勇气和智慧，挣脱激进反对派的綑绑，顺应民意，打破政改僵局，大家正拭目以待。

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