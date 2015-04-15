港报社评：与其百鸟在林不如一鸟在手--明报4月15日

政府即将向立法会提交政改方案，届时摆在泛民议员面前的是一个零和抉择，由他们决定2017 年是否落实以普选形式选出特首。泛民议员看待今次政改，应以哪一个更可能推进民主进程的抉择，作为否决或支持方案的准则。

8．31决定不变，政府提出的将是有筛选方案，泛民议员若只从道德高地看待，则他们将会否决方案。不过，若从推进民主进程而言，泛民议员是否以8．31决定为唯一抉择准则，应有不同角度审视。

最简单直接的有两方面：一是即使按8．31框架的普选安排，论民主程度，500 多万合资格选民一人一票选出的特首，肯定较由1,200名选举委员选出来的特首更具民主成分；二是若落实普选特首，选举过程将彰显选民的当家作主角色，届时民主氛围将不一样。量变带来质变，而变化会推动民主进程。

今次否决政改方案之后，香港民主进程就是一个未知数。处于这样的局面，与其百鸟在林，不如一鸟在手，即是先确定了一人一票的普选模式，以此为支点，寻求推动民主进程才是更务实做法。何况在普选特首之后，顺理成章就要处理2020年立法会议席全面普选；若政改告吹，立法会普选就更加无期。

即使通过了政改方案，日后是否有机会优化，是不少人关心的问题。因此，若当局释出普选安排日后可以修改优化的信息，将可争取更多市民支持方案，对部分泛民议员或许是转而支持通过方案的下台阶。争取政改方案通过眼前的首要目标，在「日后优化」做文章，寻求妥协，期望可以为政改闯开一条出路。

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