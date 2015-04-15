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债券 | 2015年 4月 15日 星期三 10:42 BJT

更新版 1-美股业绩：富国银行五年来首见季度获利下滑，因员工成本增加

(新增细节)

路透4月14日 - 美国最大的抵押贷款银行--富国银行 周二公布季度获利下滑，为五年来首见，因员工成本上升之际，利润却因低利率而承受压力。

低利率使得富国银行及其对手无法享有存款基础日益增加的好处。由于较低收益的贷款取代了高收益资产，净利息收入同样面临压力。

富国银行周二股价下跌0.7%至54.19美元。

该行截至3月31日止的第一季净息差降至2.95%，上年同期为3.20%。净息差是衡量获利能力的重要指标。

非利息支出增加约5%至125.1亿美元，主要是因为员工成本升高，因该行扩增人力，同时向符合退休资格的员工支付奖励。

然富国银行公布优于预期的获利，因抵押银行业务营收在四个季度下滑后出现增长，主要受惠于再融资业务激增。

富国银行来自抵押贷款的营收增加2.4%至15.5亿美元。

适用于普通股股东的净利下滑约2.7%至54.6亿美元，或每股1.04美元。

该行营收成长3%至212.8亿美元。

汤森路透I/B/E/S对分析师调查的平均预估为，营收212.4亿美元，每股获利0.98美元。(完) (编译 戴素萍 审校 艾茂林)
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