更新版 1-美股业绩：富国银行五年来首见季度获利下滑，因员工成本增加

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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路透4月14日 - 美国最大的抵押贷款银行--富国银行 周二公布季度获利下滑，为五年来首见，因员工成本上升之际，利润却因低利率而承受压力。
低利率使得富国银行及其对手无法享有存款基础日益增加的好处。由于较低收益的贷款取代了高收益资产，净利息收入同样面临压力。
富国银行周二股价下跌0.7%至54.19美元。
该行截至3月31日止的第一季净息差降至2.95%，上年同期为3.20%。净息差是衡量获利能力的重要指标。
非利息支出增加约5%至125.1亿美元，主要是因为员工成本升高，因该行扩增人力，同时向符合退休资格的员工支付奖励。
然富国银行公布优于预期的获利，因抵押银行业务营收在四个季度下滑后出现增长，主要受惠于再融资业务激增。
富国银行来自抵押贷款的营收增加2.4%至15.5亿美元。
适用于普通股股东的净利下滑约2.7%至54.6亿美元，或每股1.04美元。
该行营收成长3%至212.8亿美元。
汤森路透I/B/E/S对分析师调查的平均预估为，营收212.4亿美元，每股获利0.98美元。(完) (编译 戴素萍 审校 艾茂林)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。