港报社评：内地经济险，莫被股市狂牛蒙瞒--经济日报4月15日

中港股市交投持续畅旺，股市繁荣却掩盖内地经济疲乏难兴的风险。在中央不断出招力撑下，首季经济表现仍差强人意，惟再加力增投资、谷楼市又恐窒碍改革，中央陷进退两难。

港股昨高位回吐，但成交仍旺，内地上证指数则再升至逾7年高位，不少投资者正踌躇满志在股海淘金，似乎遗忘了股市愈旺只因内地经济愈差。外界憧憬中央要大力出手救经济，更要托股市稳信心及制造财富效应，故乐于齐齐推高国家牛市，然而内地经济屡振难兴，终是大患。

外界预料，今天公布的内地首季经济增长，有机会跌破7%的中央目标，反映中央虽自去年11月启动减息，今年2月再减一次，降准、公开市场逆回购等稳经济措施更不计其数，但实体经济仍如扶不起的阿斗。

最明显指标，是国务院总理李克强最重视的「克强指数」三大数据表现无力，如首季铁路货运量按年大跌9%；首两个月用电量仅有2.5%的低增长；昨公布的首季社会融资规模更仅4.61万亿元人币，较去年同期大减近16%。凸显中央不断出招，仍无法重新燃点经济引擎。

内地经济疲不能兴，内部主因是楼市调整拖累，挫伤固定投资及消费，加深产能过剩重压。外部则是外贸惨淡，上月出口大幅倒退14.6%，厂商更不敢贸然增加投资，拖累民间投资需求持续放缓，加深经济下行重压。

外需疲乏打击经济，中央正面临是否要加入货币战，狠踩人币汇价保出口的抉择。惟从中央今年来屡次维稳人币汇价来看，中央应无意淌货币战浑水，以免损人币国际化进程，或成外国指摘对象。

若货币战此路不通，中央余下选项，便是再出旧招，如大力放水、大谷基建投资、力托楼市等，不计成本地在短时间内谷起经济。但2008年「四万亿」振经济大计前车可监，中央若再硬谷经济，势加深产能过剩、楼市泡沫、货币滥发等顽疾，除窒碍经济改革，未来势尾大不掉更难拆弹。

故现时中港股市兴旺仅只表面繁荣，实体经济下行风险实正加深。到底首季经济数据公布后，中央有否新招突破困局，能在稳经济与促改革谋更佳平衡，将是中港股市能健康向上，还是与经济背驰的泡沫游戏的关键。

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