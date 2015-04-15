更新版 1-全球贸易：WTO调降2015及2016年全球贸易增幅预测

(新增数据和引语)

* 预估今年全球商品贸易增幅3.3%，2016年为4%

* 高于去年的2.8%；但已经过两次下修

* IMF新经济预估值不大可能使WTO调整预估

路透日内瓦4月14日 - 世界贸易组织(WTO)周二表示，全球商品贸易今年将成长3.3%，明年成长4.0%，增幅低于先前预估，主要由于经济成长不振。

“我们预期贸易将持续缓慢复苏，但在经济成长仍脆弱，且地缘政治持续紧张情况下，这个趋势可能很容易受到破坏，”WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)称。

WTO的数据是基于国际货币基金组织(IMF)等组织的经济成长预估数据，IMF已于周二稍后公布了新的经济预估。

WTO首席经济学家库普曼(Robert Koopman)表示，IMF的数字不会影响WTO的预估。

虽然WTO的预估值确实指向全球商品贸易将实现温和成长，但这些数字之前已因经济前景恶化而被反复下修。

2014年全球商品贸易增幅为2.4%，远低于最初预估的4.7%，也不及WTO去年9月份修正后的预估值3.1%。

今年3.3%的新增长率预估略有加速，但仍远低于长期趋势水平。该预估数字之前已被下修两次，先是从5.3%下修，之后又从4.0%下修。

过去三年的年均成长水平是2.4%，而在1990年至2007-2008年的全球金融危机期间，商品贸易年均成长率为6.0%.

“自二战以来，只有另外一段时期贸易出现过如此疲弱的增长，也就是1980-1984年。但这一期间包含了因石油危机和1980-1981年全球经济衰退导致的两次贸易萎缩，”阿泽维多说。

相比之下，他说，当前的贸易活动低迷却是发生在经济持续温和成长的时期。